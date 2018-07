Pääesikunnan pitkäaikainen tiedotuspäällikkö siirtyy eläkkeelle – Eero Karhuvaara tekee vapaa-aikanaan köysitöitä ja on myös näytellyt tv:ssä

Kotimaa

Pääesikunnan pitkäaikainen tiedotuspäällikkö siirtyy eläkkeelle – Eero Karhuvaara tekee vapaa-aikanaan köysitö

”P–le

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karhuvaara

Karhuvaaraa

Karhuvaara

Opiskeluaikainen

Karhuvaara

Viestintä

Karhuvaaralla