Kysely: Suomalaiset luottavat eniten palomieheen ja lentäjään, vähiten puhelinmyyjään – ”Poliitikoilla pitäisi olla univormu, niin heihinkin luotettaisiin”

Kotimaa

Kysely: Suomalaiset luottavat eniten palomieheen ja lentäjään, vähiten puhelinmyyjään – ”Poliitikoilla pitäisi

Suomalaiset

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkiksi

Siinä

Myös

Valittujen