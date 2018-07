Sinilevä kukkii jo runsaana merellä ja järvissä – juomalasi- ja keppitesti paljastavat helposti, onko vedessä sinilevää

Kotimaa

Sinilevä kukkii jo runsaana merellä ja järvissä – juomalasi- ja keppitesti paljastavat helposti, onko vedessä

Sinilevä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järvivesissä

Miten sinilevän terveyshaitoilta voi välttyä?

Sinilevä

Vuorio

Jos

Sinilevän

Myrkytystietokeskus palvelee sinilevälle altistuneita vuorokauden ympäri puhelimitse: 09 471 977.