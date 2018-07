Kotimaa

HS kokosi vinkit: Näin valjastat kännykät ja pelaamisen koko perheen yhteiseen kesätekemiseen

Hamina

Kukin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lomalla

Tämän

Medianlaitteiden

Haminalainen

Opi uusia taitoja ja tietoja

Opeta vanhemmalle tai isovanhemmalle

Peleihin liittyvää tekemistä

Seurapelejä medialaitteilla

Musiikkitehtäviä

Valokuvatehtäviä