Matkustajien sisärajatarkastukset ovat alkaneet Trumpin ja Putinin vierailun vuoksi – Helsinki-Vantaalla voidaan tarkastaa tuhansia ihmisiä vuorokaudessa

Fakta

Nämä asiakirjat matkustaja tarvitsee



Sisärajatarkastusten tilapäinen palauttaminen ei tuo muutoksia matkustajilta vaadittujen matkustusasiakirjojen osalta.



Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse passia Pohjoismaiden sisäisillä matkoilla, mutta myös heidän on mahdollisen rajatarkastuksen yhteydessä kyettävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa luotettavasti. Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata kotimaahansa.



Pohjoismaiden ulkopuolisten EU-maiden kansalaisilla on oltava passi tai henkilötodistus.



EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla on oltava passi ja tarvittaessa viisumi tai muu vaadittava asiakirja.