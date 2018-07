Verottajan mukaan avopuoliso ei ole puoliso, Kela on täysin toista mieltä – Nämä edut saa, jos avopari menee naimisiin

Kotimaa

Verottajan mukaan avopuoliso ei ole puoliso, Kela on täysin toista mieltä – Nämä edut saa, jos avopari menee n

Tuloverotuksessa avopuolisoa ei aina lasketa puolisoksi laisinkaan, mikä vaikuttaa muun muassa työasuntovähennykseen, kotitalousvähennykseen ja työmatkoista tehtäviin vähennyksiin.

Avopuolisot eivät peri toisiaan ilman testamenttia. Jos avopuolisoilla ei ole yhteistä lasta eivätkä he ole olleet aikaisemmin naimisissa, maksaa avopuoliso suurempaa perintöveroa kuin aviopuoliso.

ilman testamenttia. Jos avopuolisoilla ei ole yhteistä lasta eivätkä he ole olleet aikaisemmin naimisissa, maksaa avopuoliso suurempaa perintöveroa kuin aviopuoliso. Kela rinnastaa avoliiton avioliittoon, mikä tarkoittaa sitä, että avopuolison tulot vaikuttavat moniin tukiin, kuten esimerkiksi asumistukeen ja toimeentulotukeen.

