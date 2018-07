Kotimaa

Suomi on ämpäreiden ja yhä uusien kesälajien maa – Sankohiipimisen SM-kisoissa kannetaan vettä läpi esteiden

Keski-Suomessa

Kilpailumatkan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiettävästi

Kivijärven

Aikaisempina

Jos