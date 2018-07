S-ryhmän työntekijät kommentoivat verkkokeskusteluja jopa anonyymissa Jodelissa – ”Kyllä siellä pitää olla kuuntelemassa asiakkaita”

Kotimaa

S-ryhmän työntekijät kommentoivat verkkokeskusteluja jopa anonyymissa Jodelissa – ”Kyllä siellä pitää olla kuu

Suuret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S-ryhmä,

Stockmann

Myös

Asiakkaalle

Niin