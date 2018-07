Kotimaa

Helsingin yliopisto loistaa maailmanlaajuisessa vertailussa: sadan parhaan joukossa 18 oppiaineessa

Näissä oppiaineissa suomalaisyliopistot sijoittuivat 50 parhaan joukkoon:

yliopistokoulutus loistaa esimerkiksi ilmakehätieteissä, ekologiassa, maataloustieteissä, hammaslääketieteessä ja tietoliikennetekniikassa, paljastuu tuoreesta oppiainekohtaisesta yliopistovertailusta.Muun muassa nämä suomalaisten yliopistojen koulutustarjonnan akateemiset oppiaineet menestyivät riippumattoman Shanghai Rankingin kansainvälisessä Global Ranking of Academic Subjects -listauksessa.Helsingin yliopisto sijoittui sadan parhaan joukkoon yhteensä 18 oppiaineessa, kuten matematiikassa, eläinlääketieteessä, kliinisessä lääketieteessä, kansanterveystieteessä, sosiologiassa ja viestinnässä.Kovimmat sijoitukset se sai ilmakehätieteissä (15.), ekologiassa (17.), kaukokartoituksessa (20.), farmasiassa (24.) ja maataloustieteissä (36.).Aalto-yliopisto pääsi sadan kärkeen kahdeksassa oppiaineessa. Sen korkein sijoitus oli 28. tietoliikennetekniikassa.asettaa yliopistot järjestykseen 54 oppiaineessa viideltä tieteenalalta: luonnontieteistä, insinööritieteistä, biotieteistä, lääketieteestä ja yhteiskuntatieteistä.Vertailussa tarkasteltiin yliopistotutkimuksen tuotteliaisuutta ja laatua, kansainvälisen yhteistyön laajuutta ja saatua akateemista tunnustusta.Yliopistojen menestystä tietyssä oppiaineessa mitattiin siten muun muassa tieteellisten julkaisujen ja siteerausten, kansainvälisten kumppaneiden kanssa julkaistujen artikkeleiden, arvostetuissa tiedejulkaisuissa tai -konferensseissa julkaistujen artikkeleiden sekä tunnustusten määrässä., Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Oulun yliopisto sijoittuivat yksittäisissä aineissa nekin sadan parhaan joukkoon.Tampereen yliopisto oli sijoilla 76–100 kirjasto- ja tietopalveluissa, Oulun yliopisto niin ikään sijoilla 75–100 matkailututkimuksessa.Hoitotieteissä ja ilmakehätieteissä Itä-Suomen yliopisto sijoittui 51–75 parhaan joukkoon.Vertailuun pääsivät myös Lappeenrannan yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi. Valtaosa suomalaisyliopistojen sijoituksista jäi sijoille 201–300, 301–400 ja 401–500.Useita tällaisia sijoituksia tuli esimerkiksi kasvatustieteessä, psykologiassa, biotieteessä, bioteknologiassa ja ympäristötieteessä.Vertailussa on yliopistoja 83 eri maasta.Eniten ykköspaikkoja nappasivat yhdysvaltalaiset yliopistot yhteensä 35 oppiaineessa. Kiinalaisyliopistot olivat kärjessä yhdeksässä oppiaineessa, hollantilaiset kolmessa.Yksittäisistä yliopistoista parhaiten suoriutui Harvardin yliopisto, joka nappasi 17 korkeinta sijoitusta.oppiainevertailun tehnyt Shanghai Ranking Consultancy julkaisee vuosittain myös niin sanotun Shanghain listan eli Arwun, joka asettaa järjestykseen maailman 500 parasta yliopistoa.Arwu tulee sanoista Academic Ranking of World Universities. Listaus on yksi kolmesta tunnetusta maailman yliopistoja mittaavasta vertailusta.Viime vuonna Helsingin yliopisto oli ainoa suomalaisyliopisto, joka sijoittui sadan parhaan joukkoon. Viime ja toissa vuonna se on ollut sijalla 56.Seuraavaksi parhaiten menestynyt Itä-Suomen yliopisto arvioitiin viime vuonna sijoille 301–400 ja Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto sijoille 401–500.Vuoden 2018 Shanghain lista julkaistaan elokuussa.Ilmakehätieteet (Helsingin yliopisto, sija 15)Ekologia (Helsingin yliopisto, sija 17)Kaukokartoitus (Helsingin yliopisto, sija 20)Farmasia (Helsingin yliopisto, sija 24)Hammaslääketiede (Turun yliopisto, sija 24; Helsingin yliopisto, sija 37)Tietoliikennetekniikka (Aalto-yliopisto, sija 28; Oulun yliopisto, sija 47)Liiketalous (Aalto-yliopisto, sija 34)Johtaminen (Aalto-yliopisto, sija 36)Maataloustieteet (Helsingin yliopisto, sija 36)Maantiede (Helsingin yliopisto, sija 42)Hoitotiede (Turun yliopisto, sija 44)