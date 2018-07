Kotimaa

Helleputki on täällä, mutta se ei ole HS:n lukijoiden unelmasää – toiveissa on lämmin vaan ei hikinen kesä se

Lämpöä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Läkähtyä

Suoranaisesti

Helle

Parinkymmenen

Toiset

Näin lukijat vastasivat sääkyselyyn:

10–15 astetta

15–20 astetta

20–25 astetta

25–30 astetta

Yli 30 astetta

Jutussa on siteerattu niiden vastaajien kommentteja, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa. Toimitus ei jaa henkilötietoja eteenpäin.