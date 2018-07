Kotimaa

Koirille harkitaan rekisteröintipakkoa – ”Kaikki koiranomistajat eivät huolehdi riittävästi lemmikeistään”

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eläinsuojelujärjestöt,

Uutisiin

Rotukieltoja

Suomessa

Näin rekisteripakko vaikuttaisi koiranomistajiin