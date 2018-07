Kotimaa

Poliisi on etsintäkuuluttanut miehen Turun ampumistapaukseen liittyen

Poliisi on jatkanut torstain vastaisena yönä Turun Halisissa tapahtuneen ampumistapauksen tutkintaa. Poliisi on kuullut perjantaina myös uhria, jota oli ammuttu useita kertoja raajoihin.



Ampuminen tapahtui Paavinkatu 4:n pihalla sijaitsevassa grillikatoksessa, Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.



Poliisi on etsintäkuuluttanut yhden miehen tapahtumien vuoksi. Hänen osuuttaan tapaukseen selvitetään.