Kotimaa

Haminassa löytyi tyhjillään rantaan ajautunut purjevene – merivartioston mukaan yksi ihminen on kateissa

Haminan sataman edustalla on käynnissä meripelastustehtävä. Purjevene on löytynyt tyhjillään rantaan ajautuneena. Yksi ihminen on kateissa, kertoo merivartiosto Twitterissä.

Uutinen päivittyy.