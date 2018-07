Suomen kuuluisin nuorallakävelijä ylitti 90-luvulla Imatrankosken ja maalasi samalla öljyvärityön – Nyt Antti Tuomento pystyy vaivoin kävelemään, mutta Kelan mukaan työ nuoralla voisi jatkua

Kotimaa

Suomen kuuluisin nuorallakävelijä ylitti 90-luvulla Imatrankosken ja maalasi samalla öljyvärityön – Nyt Antti

Nuorallakävelijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkennetaan

Terveys

Aistiyliherkkyys on Aspergerin yleisin oire