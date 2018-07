Kotimaa

Koneongelmista kärsivä saaristoristeilijä hinauksessa kohti Turkua

Kuuvan Nokassa liikkeellä olleella saaristoristeilijällä on koneongelmia, joiden takia sen matka katkesi merellä lauantaina iltapäivällä, Länsi-Suomen merivartiosto kertoo viestipalvelu Twitterissä.



Aluksessa on merivartioston mukaan 66 ihmistä aiemmin ilmoitetun 58:n sijaan.



Alus on jo turvallisesti hinauksessa kohti Turkua, merivartiosto kertoo.