Suomen pahamaineisimman vankilan eristyssellissä on Otto Jalosen koti – Tältä näyttää legendaarisen Kakolan seinien sisällä nyt

Kotimaa

Suomen pahamaineisimman vankilan eristyssellissä on Otto Jalosen koti – Tältä näyttää legendaarisen Kakolan se

Rundiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikka

Jalosen

Vankila-alueella

Rundi

Jalosen

Länsisellin

Aikanaan

Jutussa on käytetty lähteenä myös Rauno Lahtisen ja Anu Salmisen kirjaa Kakola – Vankilan tarina (2014).