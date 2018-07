Kotimaa

Suomessa laaja maksu­liikenne­häiriö, joka koskee useiden pankkien asiakkaita – kortilla maksaminen ei paikoin

pankkien maksuliikenteessä on sunnuntain aikana esiintynyt ongelmia, jotka sotkevat muun muassa maksukorttien ja verkkopankkien toimintaa.Ongelmista tiedotti Twitterissä esimerkiksi OP-ryhmä, jonka mukaan kyse on korttimaksuja käsittelevän Netsin järjestelmien häiriöstä.Netsin mukaan ongelma on maksutapahtumien varmennuksessa, josta vastaa yhtiön alihankkija. Nets ei halua kertoa alihankkijan nimeä, vaan ottaa täyden vastuun ongelmasta. Yhtiön mukaan ongelman ratkaisemisessa on jo edistetty.HS:n tietojen mukaan ongelmat koskevat useiden pankkien asiakkaita ja maksuliikenne kangertelee. Esimerkiksi maksukortit eivät ole toimineet, mobiilimaksamisessa on ongelmia ja muun muassa Nordean verkkopankissa häiriöitä.Danske Bankista kerrotaan, että ongelmien laajuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Asiaa selvitellään parhaillaan.Itäkeskuksen Prismassa asiakkaille kuulutettiin, ettei korttimaksaminen onnistu. Hetken aikaa korttimaksaminen toimi vaihtelevasti, mutta kello 13.15 tilanne näytti toistaiseksi korjaantuneen. Tällainen haparointi on tyypillistä tietoliikenneongelmissa.Kello 13.28 myös Nordean asiakaspalvelu antoi vikatilanteesta tiedotteen, jonka mukaan ongelmat jatkuvat ja koskevat maksamista kaikenlaisilla korteilla.HS seuraa tilannetta.