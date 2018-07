Luotettavaksi luokiteltu hiv-kotitesti tulee elokuussa Suomen markkinoille – sadat suomalaiset eivät tiedä tartunnastaan

Kotimaa

Luotettavaksi luokiteltu hiv-kotitesti tulee elokuussa Suomen markkinoille – sadat suomalaiset eivät tiedä tar

Kotona

Hiv-säätiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotitestin

Hiv-tartunnan

Estolääkitys