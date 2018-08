Kotimaa

Runsaat ukkoskuurot voivat aiheuttaa tulvia Länsi- ja Keski-Suomessa, varoittaa tulvakeskus

ukkoskuurot voivat aiheuttaa tänään torstaina tulvia taajamiin Länsi- ja Keski-Suomessa, varoittaa tulvakeskus. Keskus on on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto.Ilmatieteen laitoksen mukaan torstaina etenkin Pohjanmaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Ne leviävät edelleen maan itäosiin.Runsaat sateet voivat myös nostaa vesistöjen virtaamia, jotka kuitenkin pysyvät lähipäivinä pääosin pieninä sateista huolimatta.Tulvakeskuksen mukaan suurin osa sadevedestä imeytyy maahan, joka on nyt hyvin kuivaa.virtaamat ovat edelleen pääosin pieniä, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin jopa ennätyksellisen pieniä, tulvakeskus toteaa. Sen mukaan etenkin Lounais-Suomessa tarvittaisiin huomattavia sademääriä, jotta jokien virtaamat lähtisivät merkittävään kasvuun.Järvien vedenkorkeudet ovat Järvi-Suomea lukuun ottamatta suurilta osin hieman ajankohdan keskitasojen alapuolella.