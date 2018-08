Vain pieni osa Suomesta palautettavista on turvapaikanhakijoita – Sivullinen ei voi tietää, onko palautuksen syynä rikos

Kotimaa

Vain pieni osa Suomesta palautettavista on turvapaikanhakijoita – Sivullinen ei voi tietää, onko palautuksen s

Vain

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisihallituksen

Palautus

Eniten

Maahantulokieltoon määrätyt

Rikoksesta tuomitut ulkomaalaiset

Dublin-säännön perusteella palautettavat

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet