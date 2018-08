Kukaan tai mikään ei sinua pelasta, sanottiin syöpään sairastuneelle Emmi Leppäselle – Maailmalla käytetyt syöpälääkkeet tulevat Suomeen usein vasta vuosien viiveellä

Kotimaa

Kukaan tai mikään ei sinua pelasta, sanottiin syöpään sairastuneelle Emmi Leppäselle – Maailmalla käytetyt syö

Tulevatko

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeilla

Lahtelainen

Miksi

Huolen

Kaikkein

Johanna

Lääkkeiden

Onko

HS