Viisi kysymystä Kimmo Tiilikaiselle

oli Suomessa mittaushistorian lämpimin https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005776178.html . Lämpöaaltoja ja muita sään ääri-ilmiöitä tulee vastaisuudessa tutkijoiden mukaan https://www.hs.fi/tiede/art-2000005774771.html yhä todennäköisemmin.Itämerikin on kerännyt lämpöä jo kuukausien ajan https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005771727.html , ja rannikkovedet ovat historiallisen huonossa kunnossa https://www.hs.fi/tiede/art-2000005744749.html . Lisäksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä on ollut poikkeuksellisen laajoja https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005758974.html sinileväkukintoja.Yhtä lailla sinilevän vihreitä kukintoja näkyy kahvila Regatan rannassa Töölössä. Ympäristö-, energia- ja asuntoministeri Kimmo Tiilikainen https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+tiilikainen (kesk) sanoo valinneensa haastatteluun tietoisesti vihreän paidan. Onko se sitten sinilevän-, ekologisen- vai keskustanvihreä, jää epäselväksi.On joka tapauksessa aika puhua ilmastosta, päästöistä ja Itämerestä.on antanut ympäristöministeriölle toimeksi laatia tehostettu vesistönsuojeluohjelma, jonka tarkoituksena on etsiä nopeita toimia vesiensuojelun parantamiseksi. Toiveena on osoittaa siihen lisää rahaa syksyn budjettineuvotteluissa.Rahasummista Tiilikainen ei halua puhua, mutta hän viittaa ravinteiden kierrätyksen ohjelmaan, johon on hänen mukaansa osoitettu noin 30 miljoonaa euroa lisärahoitusta tällä vaalikaudella.Nyt aikomuksena on parantaa peltomaiden käsittelyä sadonkorjuun jälkeen kipsillä ja kuitulietteellä. Menetelmillä pyritään vähentämään fosforin liukenemista vesistöihin, sillä levät käyttävät ravinteenaan fosforia.Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan peltojen kipsikäsittelyllä on saatu vähennettyä meren fosforikuormitusta 50 prosentilla. Menetelmällä parannetaan Tiilikaisen mukaan maan rakennetta niin, että se sitoo ravinteita paremmin eikä toisaalta altistu eroosiolle yhtä voimakkaasti.Nyt kipsikäsittelyä aiotaan laajentaa myös Vantaanjoen valuma-alueelle. Tiilikaisen mukaan kipsikäsittely voisi soveltua Suomessa yhteensä jopa 500 000 hehtaarin peltoalalle.”Kipsi sopii tietyille maalajeille ja kuitu toisille. Kipsikäsittelyä halutaan laajentaa nimenomaan sellaisille pelloille, joiden valuma-alue johtaa suoraan mereen. Järvialueille kipsi ei sovi.”ei kuitenkaan pysty puolustamaan Itämerta yksin.Huonoiten meren rehevöitymistä ovat Maailman luonnonsäätiön WWF:n mukaan estäneet Puola ja Venäjä. Peltojen käsittelyä voitaisiin Tiilikaisen mukaan hyvin viedä näihin maihin. Hän ei vaikuta kovin tyytyväiseltä Puolan tähänastisiin toimiin vesiensuojelussa mutta on sanoissaan maltillinen.”Toivon, että ne asiat otettaisiin jatkossa vakavammin.”Sen sijaan Venäjällä on jo otettu edistysaskelia ravinteiden päästön suhteen, Tiilikainen sanoo.”Pietarin jätevedenpuhdistamo on saatu toimimaan. Ja muutama vuosi sitten paljastunut Laukaanjoen kipsikasa, jossa oli liukoista fosforia, on saatu kuntoon.”murhe, jota venäläisministerien kanssa on Tiilikaisen mukaan pohdittu, on Krasnyi borin ongelmajätekaatopaikan myrkkyriskit. Venäjän edellisen ympäristöministerin Sergei Donskoin https://www.hs.fi/haku/?query=sergei+donskoin kanssa Tiilikainen sanoo keskustelleensa asiasta ”kuusi seitsemän kertaa”.”On 20 vuoden ajan tiedetty, että sellainen pommi siellä muhii. Nyt viimein Fortum pääsi analysoimaan pahimmat jätealtaat. Nyt siellä on Suomen, Ruotsin ja Saksan asiantuntemuksen avulla suunniteltu, miten kaatopaikka voitaisiin turvallisesti neutraloida ja sulkea. Käsittääkseni Venäjän liittovaltio on jo varannut budjettiin rahoja siihen.”Tämä on Tiilikaisen mukaan malliesimerkki siitä, että kunhan asia nostetaan tarpeeksi monta kertaa esille, se voi edetä. Pahimpien myrkkyaltaiden analysoiminen on merkki, että asia on otettu vakavasti.”On venäläisten asia maksaa se [sulkeminen], mutta meillä on asiantuntemusta auttaa.”muhii Itämeressä muitakin – syvällä pohjassa.Itämeren pohjaan on vuosikymmenten saatossa uponnut runsaasti aluksia, joiden sisällä on edelleen öljyä. Tiilikaisen mukaan Suomen rannikon tuntumassa on niitä noin tuhat.”Näistä on tehty kartoitusta, ja noin 20 on arvioitu riskikohteiksi.”Yhden hylyn käsittelykustannukset voivat Tiilikaisen mukaan vaihdella vajaasta miljoonasta eurosta kahteen miljoonaan. Hän kertoo, että nyt on aiempaa paremmin tietoa siitä, missä niin sanottuja riskihylkyjä on, ja teknologiaa, jolla niitä päästään puhdistamaan.”Öljyonnettomuus saattaa tulla pohjasta, eikä pelkästään niin, että joku törmää johonkin.”Tiilikainen haluaa syksyn budjettiriihessä edistää myös hylkyjen puhdistusta. Sopiva aika aloittaa olisi nyt, sillä hylkyjen kunto heikkenee ajan saatossa. Kun hanke saadaan vähitellen alulle, osaaminen kehittyy entisestään, ja sitä tarvitaan myös ympäri Itämerta, Tiilikainen uskoo.viime vuoteen asti Tiilikainen vastasi hallituksessa myös maatalouspolitiikasta. Nyt hänen asialistallaan ovat ympäristön lisäksi energia-asiat ja asuminen.Kysytään silti maataloudesta, kun kyseessä on keskustalainen ministeri. Onko Suomen maatalous ilmastonmuutoksen voittaja vai häviäjä? Ilmaston lämpenemisenhän pitäisi tuoda näille leveysasteille suurempia satoja ja uusia viljelykasveja.”Kyllä se on häviäjä”, Tiilikainen sanoo.”Koko maailman maatalous on sen häviäjä. Katsotaan vaikka tätä kesää. Meillä on poikkeuksellinen muutaman viikon helle ja kuivuus, ja sitten saattaa rävähtää päälle sata milliä vettä. Sääilmiöiden äärevöityminen on kaikkialla uhka maataloudelle.”Mitä sitten pitäisi tehdä? Maataloudessa tulisi kehittää enemmän sellaisia viljelymenetelmiä, joissa hiiltä sidotaan maaperään, kuten viljeltävien kasvien vaihtelu.itse kasvihuonepäästöjä pitää vähentää joka tapauksessa. Eläintuotannon, varsinkin naudanlihan, aiheuttamia päästöjä pidetään yhtenä isona tekijänä ilmastonmuutoksen taustalla.Tiilikainenkin on sitä mieltä, että maailmanlaajuisesti lihankulutuksen kasvu on huolestuttavaa.”Myös me suomalaiset syömme jo terveysperusteisesti keskimäärin liikaa lihaa. Itse kullekin tekisi hyvää syödä enemmän kasviksia.”Samaan hengenvetoon Tiilikainen lisää, ettei halua sanoa, miten kunkin pitää syödä tai juoda. Itseään hän pitää sekaravinnon käyttäjänä.”Sekä lihaa että kalaa syön. Kesäaikana enemmän kasvispainotteisesti.”Kasvisruokaa Tiilikainen kertoo tilanneensa ravintolassa viimeksi viime viikolla.haittaveroille Tiilikaiselta ei tule tyrmäystä. Periaatteena pitää olla, että ympäristöhaittoja verotetaan kuten vaikkapa energiantuotannossa, hän sanoo.Tuotantoketjun loppupään tuotteiden verottamisen sijaan Tiilikainen ohjaisi kuitenkin ennemmin tuotannontekijöiden kustannuksia, esimerkiksi lannoitteita tai energiaa.Valmiin, kaupassa myytävän ruoan tapauksessa haittaveron mittaaminen on Tiilikaisen mukaan vaikeaa.”Se ei ole helppo homma, mutta en sano, etteikö sitä kannattaisi yrittää.”

1. Kuka lobbasi sinua viimeksi ja miten?

”New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen toimeenpanokokouksessa WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder https://www.hs.fi/haku/?query=liisa+rohweder vetosi yleisesti, että kestävä kehitys otetaan huomioon budjettivalmistelussa.”

2. Kuka maailmanpolitiikan vaikuttajista ansaitsee kehut?

”Mieleen tulee monia, mutta ne voidaan kaikki yhtä lailla kyseenalaistaa. Emmanuel Macronia https://www.hs.fi/haku/?query=emmanuel+macronia kehuisin siitä, että se painoarvo, jonka hän on antanut ilmasto- ja ympäristöasioille, näkyy myös Ranskan ympäristö- ja energiapolitiikasta vastaavien ministerien profiilin nostona. Hän on antanut lisää toimintatilaa ilmastopolitiikalle.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

Kjell Westön https://www.hs.fi/haku/?query=kjell+weston Rikinkeltaisen taivaan. Luin sen muutamassa päivässä, kun vauhtiin pääsin. Se oli mielenkiintoinen kuvaus usean sukupolven vaiheista mutta myös ihmisen elämänkaaresta.”

4. Mikä saa sinut suuttumaan?

”Välinpitämättömyys ja piittaamattomuus ympäristöstä, se risoo. Niin yksinkertainen asia kuin se, että ei välitetä omista roskista. Jokainen meistä on vastuuhenkilö omassa elämässään, että kestävä kehitys toteutuu.”

5. Mitä aiot tehdä viikonloppuna?

”Aion käydä Puruvesi-seminaarissa Savonlinnassa Kerimäellä pitämässä puheen vesiensuojelusta. Sitten on tarkoitus käydä entisillä kotikulmilla Ruokolahdella. Eiköhän sitä Saimaassa tule pulahdettua.”