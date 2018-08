Kolmen lapsen äiti halusi sterilisaation, mutta lääkäri kielsi, sillä ”mieli saattaisi muuttua” – Suomessa sterilisaation saannissa on suuria eroja

Kotimaa

Kolmen lapsen äiti halusi sterilisaation, mutta lääkäri kielsi, sillä ”mieli saattaisi muuttua” – Suomessa ste

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sterilisaatiota

Miehillä ei ole sterilisaation saamisessa vastaavia vaikeuksia kuin naisilla.

Yhä useampi

Porilaiselle

Ruotsissa,

THL ohjeistaa,

”Ikään kuin nainen nähtäisiin vain potentiaalisena äitinä ja synnyttäjänä.”

Väestöliiton