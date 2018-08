Kotimaa

Veera on nuori, korkea­koulutettu uraohjus, jota seuraa vuosia sitten sairastettu masennus – ”Jos voisin muutt

”Pitkän

Valtaosa

”Edelleen ajatellaan liian usein, että kun ihminen sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön, hän kärsii siitä loppuikänsä.”

”Edelleen

Kokemustensa

”Työt loppuivat kuin seinään, kun työnantaja kuuli masennuksestani.”

Osa

”Työpaikan lääkäri merkitsi masennuksen sijaan tietoihini vaikean unettomuuden.”

Voiko

Diagnoosi

”Yhden vanhan masennusjakson saan ehkä selitettyä, useampaa tuskin.”

Veeran