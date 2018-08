Kotimaa

”Lämpimän ilmamassan kieleke” tunkeutuu ensi viikolla taas Suomeen – luvassa jopa 30 asteen hellettä

Poikkeukselliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuviikon

”Etelässä voidaan torstaina ja perjantaina rikkoa 30 asteen raja.”

Jo tiistaina