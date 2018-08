Kotimaa

Ammattihillastaja jätti tänä vuonna metsän väliin huonon sadon takia – ”En minä näin huonoa vuotta muista”

Ranua

Tänä vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kartoitus

Petäjäjärvi

Hillastajilla

Kotimaisten

Yksi

Sääskilahti