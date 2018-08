Kotimaa

Thaipoimijoiden määrä romahti ihmiskauppa­tuomion takia – Tänä vuonna mustikka­sato on surkea

Metsämarjoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thaimaassa viranomaiset

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005607464.html

Harvemmilla

Vaikka

Kehno