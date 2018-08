Kosmetiikassa käytetyille aineille on tarkat säädökset, mutta ihoon hakatuissa voi olla vaikka lyijyä tai arseenia – nyt EU haluaa tatuointiväreille rajoituksia

Kotimaa

Kosmetiikassa käytetyille aineille on tarkat säädökset, mutta ihoon hakatuissa voi olla vaikka lyijyä tai arse

Tatuointimusteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rajoitusehdotus

Suomen

Tarve

Aikaisintaan