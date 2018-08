Kotimaa

Pieksämäellä käynnissä 74-vuotiaan naisen suuretsinnät – katosi illalla ulkoilutapahtumasta

Pieksämäellä

Poliisi

on kadonnut 74-vuotias nainen. Nainen oli mukana ulkoilutapahtumassa, josta hän katosi eilen keskiviikkoiltana 8. elokuuta, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Poliisi on käynnistänyt suuretsinnän, missä on mukana useita poliisipartioita ja poliisikoiria haravoimassa aluetta sekä poliisin lennokki. Lisäksi etsinnöissä on mukana Lentopelastusseuran lentokone, Rajavartiolaitoksen helikopteri ja Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa.kaipaa havaintoja kadonneesta naisesta, joka on 170-senttimetrinen, hoikka ja harmaahiuksinen. Katoamishetkellä naisella oli päällä punainen paita ja mustat pitkälahkeiset housut.Havainnot voi soittaa hätäkeskuksen numeroon 112.Poliisi sanoo, että on myös mahdollista, että kadonnut nainen on poistunut tapahtumasta jonkun mukana tietämättään, että häntä etsitään.