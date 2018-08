Kotimaa

Vaeltaja erkaantui tovereistaan Urho Kekkosen kansallispuistossa, toinen lähti etsimään häntä ja katosi

Sodankylässä

Kadonneeksi

Tapio Olli

Kadonneella

Urho Kekkosen

on kadonnut 67-vuotias retkeilijä. Lapin poliisilaitos sai ilmoituksen Urho Kekkosen kansallispuiston alueella kadonneesta naisesta hieman iltakahdeksan jälkeen keskiviikkona.Neljän hengen seurue oli lähtenyt keskiviikkoaamuna Hammaskurun varaustuvalta kävelemään Vongoivan kammille eli turvekodalle. Kielisvaaran kohdalla yksi seurueen jäsenistä oli erkaantunut muusta ryhmästä ja lähtenyt kävelemään yksin toista reittiä kammia kohti. Muu seurue oli päässyt perille iltapäivällä, mutta ryhmästä erkaantunutta ei kuulunut paikalle.Seurueeseen kuulunut 67-vuotias nainen lähti etsimään tätä kello 17 aikaan. Hieman ennen iltayhdeksää ryhmän jäsenille selvisi, että seurueesta Kielisvaaran kohdalla erkaantunut nainen olikin palannut Hammaskurun varustuvalle hyvissä voimissa. Häntä etsimään lähtenyt nainen ei kuitenkaan enää palannut takaisin.ilmoitetulla naisella ei ole mukanaan mitään varusteita. Yllään hänellä on ainoastaan tumma T-paita ja mustat housut.”Hän on aikonut varmaan lähteä vain lähelle huutelemaan, ja siitä syystä mukana on ainoastaan hyvin heppoiset varusteet. Nainen on ollut jo yhden yön kadoksissa, eivätkä olosuhteet ole varmaan tällä hetkellä kovin hääppöiset”, sanooInarin poliisista.Helteet ovat pohjoisessa ohi, ja yöllä ilma jäähtyy alle 10 asteeseen. Juotavaa löytyy joista ja puroista, mutta ruokaa saa pääasiassa ainoastaan hillasta ja jäkälästä.on poliisin tietojen mukaan kännykkä mukanaan. Hätäkeskus on yrittänyt paikantaa tämän sijaintia.”Hätäpaikannukset ovat alueella erittäin epätarkkoja ja eikä niihin voi luottaa. Nainen saa itse kännykällään yhteyden muihin ainoastaan joidenkin vaarojen päältä”, sanoo Olli.Illan ja yön aikana naista on etsitty Lapin rajavartioston helikopterin ja koirapartion voimin tuloksetta. Etsintöjä jatketaan torstaina.Poliisi pyytää kaikkia alueella liikkuvia tarkkailemaan maastoa kadonneen löytämiseksi.kansallispuisto ulottuu laajalle Inarin, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueelle. Poliisi kuvailee maastoa vaikeakulkuiseksi ja alueen sijaintia syrjäiseksi. Katoamisalue on vaarojen ja tuntureiden ympäröimä. Maasto on kivikkoinen ja sisältää paljon jyrkkiä nousuja ja laskuja.”Alueella on metsähallituksen varaustupia ja tulistelupaikkoja harvakseltaan. Retkeilijöitäkin varmasti on, mutta alueen laajuudesta johtuen muihin ihmisiin ei poluilla yleensä törmää”, sanoo Olli.