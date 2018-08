Kotimaa

Riihimäkeläisestä kerrostalosta löytyi vainaja, rikos mahdollinen – ruumiin löytäjä ei ollut ”ainakaan poliisi

Riihimäellä

sijaitsevasta kerrostalosta löytyi sunnuntaiaamuna vainaja, joka on saattanut kuolla rikoksen seurauksena. Poliisi ei kerro, löytyikö vainaja asunnosta vai talon yleisistä tiloista.Ruumiin löytäjästä poliisi kertoo sen verran, että sitä ei löytänyt ”ainakaan poliisi”.”Tämä tuli hälytystehtävänä”, Hämeen poliisista kerrotaan.Poliisi selvittää vainajan henkilöllisyyttä ja kuolemaan johtaneita olosuhteita. ”Rikoksen mahdollisuutta ei ole kyetty poissulkemaan”, kertoo poliisin tiedote.Tapauksen tutkinta on aivan alkuvaiheessa, minkä vuoksi poliisi on viestinnässään hyvin pidättyväinen.