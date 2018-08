Helsingin yliopisto kipusi jälleen ainoana suomalaisena sadan parhaan yliopiston joukkoon, mutta mitä yliopistovertailu oikeastaan mittaa?

Kotimaa

Helsingin yliopisto kipusi jälleen ainoana suomalaisena sadan parhaan yliopiston joukkoon, mutta mitä yliopist

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisyliopistoista

Arwu

Shanghain

Yhdysvaltalainen

Maailman parhaat yliopistot Shanghain listalla:

Cornellin yliopisto ja Yalen yliopisto jakoivat sijoituksensa tasapistein.