Koirille ja kissoille rekisteröintipakko, turkistarhaus ja parsinavetat säilyvät – Näin eläinsuojelulaki muuttuu

Kotimaa

Koirille ja kissoille rekisteröintipakko, turkistarhaus ja parsinavetat säilyvät – Näin eläinsuojelulaki muutt

Uudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutta laissa

Laissa eläinten

Turkistarhausta ei kielletä

Jatkuva vedensaanti

Parsinavettoja ei kielletä, jaloittelua lisätään

Tiineytyshäkkien käyttö kielletään

Porsitushäkit sallitaan

Koirille ja kissoille rekisteröintipakko

Muita