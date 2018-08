Ilmavoimien Hornetit lähtevät maailman tunnetuimpiin hävittäjälentäjien suurharjoituksiin – ”Kerrankin pääsemme katsomaan, mikä on meidän osaamistasomme muihin verrattuna”

Kotimaa

Ilmavoimien Hornetit lähtevät maailman tunnetuimpiin hävittäjälentäjien suurharjoituksiin – ”Kerrankin pääsemm

Ilmavoimat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hornetit

Ruotsalaiset

Red Flag

Yhdysvaltain

Raporttien

Ensimmäinen

Yhdysvaltojen

Nimi