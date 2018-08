Yli kymmenen vuotta Suomessa asuneen kansalaisuushakemus hylättiin väärän syntymävuoden takia, vaikka mies yritti itse oikaista virheen

Kotimaa

kymmenen vuotta Suomessa asuneen kiintiöpakolaisen kansalaisuushakemus tyssäsi, kun hän yritti itse korjata väärän syntymävuotensa oikeaksi.Mies oli ehtinyt esiintyä Suomen väestötietojärjestelmään merkityllä syntymäajalla kymmenen vuotta, ennen kuin pyysi syntymäajan muuttamista kesken kansalaisuushakemuksen käsittelyn.Maahanmuuttovirasto (Migri) ei myöntänyt Sudanin kansalaiselle Suomen kansalaisuutta, koska ei pitänyt henkilöllisyyttä luotettavasti selvitettynä. Migri katsoi, että asiakirjojen turvatekijät olivat puutteelliset ja niiden hankintatapa epäluotettava.Sekä hallinto-oikeus että korkein hallinto-oikeus pitivät Migrin päätöksen voimassa.kotoisin oleva mies saapui vuonna 2005 kiintiöpakolaisena Suomeen. UNHCR:n henkilötietolomakkeeseen hänen syntymävuodekseen merkittiin 1965.Suomeen saavuttuaan hän vahvisti henkilöllisyytensä Sudanin passilla, jossa oli sama syntymäaika. Sudanilaiseen passiin oli kuitenkin merkitty väärä syntymävuosi, jotta hän pääsisi poistumaan maasta.Sudanissa on yleinen asevelvollisuus 18–33-vuotiaille. Jos passiin olisi merkitty oikea syntymävuosi 1970, mies olisi joutunut jäämään asevelvollisena maahan.Passin mukaan mies oli maasta poistuessaan 35-vuotias.vuotta myöhemmin mies haki Suomen kansalaisuutta samalla syntymäajalla. Myöhemmin samana vuonna hän kuitenkin pyysi Hämeen maistraattia korjaamaan rekisteritietojaan.Hän ilmoitti maistraatille itse, ettei vuosi 1965 ole hänen oikea syntymävuotensa. Maistraatille hän esitti vuonna 2014 laaditun sudanilaisen syntymätodistuksen, jonka hän kertoi sukulaistensa hankkineen.Hämeen maistraatti hylkäsi hakemuksen, ja henkilötiedot säilyivät muuttumattomina.Myöhemmin mies kertoi oikeudelle, että oli jo kiintiövalintahaastattelussa kertonut passiin merkityn syntymäajan olevan virheellinen. Viranomaiset olivat hänen mukaansa neuvoneet, että syntymävuoden voi korjata myöhemmin Suomessa.Suomeen saavuttuaan mies ei yrittänyt korjata syntymäaikaansa, sillä hänellä ei ollut vaadittuja asiakirjoja todellisen syntymäajan tueksi.mies perusteli, ettei hän Suomessa asuessaan voinut pakolaisasemansa takia palata kotimaahansa hankkimaan henkilöllisyysasiakirjoja tai suojelullisista syistä olla yhteydessä kotimaansa viranomaisiin.Mies kertoi olleensa vankilassa, kun hänen Sudanin passinsa oli kotimaassa tehty. Kotimaastaan hän oli matkustanut pois salaa.Hän koki yrittäneensä kaikin mahdollisin keinoin oikaista syntymävuottaan koskevan virheen, eikä oikaisuyrityksellä pyrkinyt väärinkäytöksiin tai harhaan johtamiseen. Pikemminkin hän piti epäoikeudenmukaisena sitä, että saattaisi päästä viisi vuotta ikäisiään aiemmin eläkkeelle.Korkeimmalle hallinto-oikeudelle mies lisäksi lausui, että ilman oikaisuyritystä Migri olisi todennäköisesti myöntänyt hänelle Suomen kansalaisuuden. Hänen mielestään hallinto-oikeuden ratkaisu oli kohtuuton ja kansalaisuuslain vastainen.katsoi, että mies oli esittänyt ristiriitaisia tietoja syntymäajastaan, sillä hän oli esittänyt asiakirjoja molempien syntymävuosien tueksi. Hänen henkilöllisyytensä ei siten ollut tullut riittävällä tavalla selvitetyksi kansalaisuuden myöntämiseksi.Hallinto-oikeus ja myöhemmin korkein hallinto-oikeus joutuivat tulkitsemaan tapauksessa kansalaisuuslakia.Sen mukaan Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää hakijan henkilöllisyyden luotettavaa selvittämistä. Henkilöllisyyden määrittävät nimi, syntymäaika ja kansalaisuus.Kansalaisuuslaissa kuitenkin mainitaan, että jos ulkomaalainen on esiintynyt väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellä vähintään hakemusta edeltävät kymmenen vuotta, henkilöllisyyttä voi pitää selvitettynä, vaikka hän olisi aiemmin esiintynyt useammalla henkilöllisyydellä.vuoden määräaika voi katketa, jos henkilön nimi, syntymäaika tai kansalaisuus muuttuu, eikä muutosta voi pitää vähäisenä.Hallinto-oikeuden mukaan mies ei esiintynyt väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellä kymmentä vuotta, sillä hän oli hakemuksen vireillä ollessa pyytänyt maistraattia korjaamaan syntymäaikaa.Myöhemmin myös korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei viiden vuoden muutosta syntymäajassa voi pitää vähäisenä. Sillä ei katsottu olevan merkitystä, ettei pyyntöä tietojen muuttamisesta koskaan hyväksytty.Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen mennessä mies on asunut Suomessa noin 13 vuotta.