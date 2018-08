Murhasta tuomitun terveystiedot poistettava Google-hakutuloksista – KHO:n päätös on merkittävä, sillä se linjaa henkilön oikeutta tulla unohdetuksi

Kotimaa

Murhasta tuomitun terveystiedot poistettava Google-hakutuloksista – KHO:n päätös on merkittävä, sillä se linja

hallinto-oikeuden mukaan hakukoneyhtiö Googlen tulee poistaa murhasta tuomitun miehen terveystietoja käsittelevät hakutulokset.Kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden tekemä vuosikirjapäätös, eli ennakkoratkaisu, joka ohjaa viranomaisten ja hallinto-oikeuksien päätöksiä.Päätös on merkittävä, sillä siinä sovelletaan EU-tuomioistuimen linjausta henkilön oikeudesta tulla unohdetuksi. Linjauksen mukaan ihmisillä on oikeus vaatia hakukoneyhtiöiltä virheelliset, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista.Korkein hallinto-oikeus linjasi päätöksessään, että vaikka yleisöllä on intressi saada tietoja murhaan liittyen, ei yleisön intressi syrjäytä murhasta tuomitun oikeutta yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan.Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hakutulosten poistaminen rajoita yleisön sananvapauden käyttämistä ja mahdollisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun.