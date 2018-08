”Koita nyt saada ne lapset muualle, ei tämä mikään päiväkoti ole” – HS:n lukijat kertovat, millaista on ottaa lapsi mukaan töihin

Kotimaa

”Koita nyt saada ne lapset muualle, ei tämä mikään päiväkoti ole” – HS:n lukijat kertovat, millaista on ottaa

Lääkäriäidin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

HS:n

Syyt

Jotkut arvelivat

Vaikka

Positiivisista

Useille

Näin HS:n kyselyn vastaajat kertovat kokemuksistaan: