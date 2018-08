Kotimaa

Suuri maatilarakennus palaa Salossa – palon eteneminen on saatu pysäytettyä

Suuri maatilan tuotantorakennus palaa Salossa Rekijoella.



Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo, että kyseessä on yli 500 neliön kokoinen maatilan rakennus, jossa on säilytetty heinäpaaleja.



Sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Pelastuslaitos kertoi ennen iltakuutta, että palo on saatu rajattua ja palon eteneminen pysäytettyä. Ihmisiä tai eläimiä ei loukkaantunut palossa.



Varsinais-Suomen pelastuslaitos twiittasi, että palo muodostaa runsaasti savua alueelle.