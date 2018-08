Varusmiehille aletaan tarjota pakollinen kasvisateria kahdesti viikossa – Liha korvataan sieniproteiinivalmisteella tai soijalla

Kotimaa

Varusmiehille aletaan tarjota pakollinen kasvisateria kahdesti viikossa – Liha korvataan sieniproteiinivalmist

Syksystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvisruokaa

Kasvisruokapäivät

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005604930.html