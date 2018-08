Saako Maahanmuuttoviraston työntekijä esitellä turvapaikka-asioita oikeudessa? Kyllä ja ei, linjasi korkein hallinto-oikeus

Kotimaa

Saako Maahanmuuttoviraston työntekijä esitellä turvapaikka-asioita oikeudessa? Kyllä ja ei, linjasi korkein ha

Hallinto-oikeuden

Molemmissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KHO:n mukaan

KHO:n mukaan

Sen sijaan