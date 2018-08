Kotimaa

Suuri teollisuushalli palaa Kruunupyyssä – muodostaa sankkaa savua ympäristöön

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

teollisuushalli palaa Pohjanmaalla Kruunupyyssä.Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on noin tuhannen neliön suuruinen teollisuushalli. Halli sijaitsee Kruunupyyn Teerijärvellä.Kukaan ei ole loukkaantunut tulipalossa. Rakennus on kuitenkin tuhoutunut palossa lähes täysin.Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan rakennuspalosta muodostuu sankkaa savua. Pelastuslaitos kehottaa välttämään savulle altistumista tuulen alapuolella.Paikalla on sammutushenkilöstöä kuudelta eri paloasemalta, pelastuslaitos kertoo.Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Storhagankujalle torstaina hieman ennen kello neljää iltapäivällä.