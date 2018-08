Linja-auto on syöksynyt Kuopiossa junaradalle, alustavan tiedon mukaan kolme kuollutta – HS seuraa tilannetta

Kotimaa

Linja-auto on syöksynyt Kuopiossa junaradalle, alustavan tiedon mukaan kolme kuollutta

"Kuului hirveä rysäys" Turmapaikasta noin sadan metrin päässä työskentelevä Markku Savolainen kertoo kuulleensa kovan rysäyksen sisätiloihin, kun onnettomuus tapahtui. "Kuului hirveä rysäys. Luulin ensin äänen perusteella, että kuorma-auton lavalta kipataan kiviä. Sitten alueelta nousi hirveästi pölyä. Vähän ajan kuluttua alkoi kuulua paljon ambulanssin ääniä", Savolainen sanoo. Hänen mukaansa onnettomuuspaikka on eristetty eikä hänen työpaikaltaan ole suoraa näköyhteyttä paikkaan, jonne linja-auto on pudonnut. "Rautatien ylittävän sillan päällä on puolenkymmentä henkilöautoa rutussa", Savolainen sanoo. Paikalla on Savolaisen havaintojen mukaan runsaasti palo-autoja ja ambulansseja.



Junaliikenne on keskeytetty onnettomuuden takia Junaliikenne on keskeytetty kokonaan Suonenjoen ja Kuopion välisellä osuudella onnettomuuden takia, Liikennevirasto tiedottaa. Linja-auton putoaminen junoradalle on aiheuttanut sähköratavian, jonka laajuudesta ei ole vielä tietoa. Junat Suonenjoen ja Kuopion välillä on korvattu linja-autoilla.



Ainakin kolme kuollut linja-auton syöksyttyä junaradalle Kuopiossa Kuopion Kolmisopessa sattui perjantaina iltapäivällä hieman ennen kolmea liikenneonnettomuus, jossa linja-auto syöksyi junaradalle. Lisäksi onnettomuudessa on poliisin mukaan ollut osallisena viisi henkilöautoa. Alustavien tietojen mukaan onnettomuudessa on kuollut kolme ihmistä. Poliisi on kieltänyt onnettomuuden johdosta Kuopion Leväsellä Kolmisopen liikekeskukseen ajamisen moottoritieltä ja Leväsentien suunnalta.



