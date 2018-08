Jari Ylioja metsästää jättirakeita Yhdysvalloissa ja ajoi kesälomallaan ukkosten perässä 11 000 kilometriä – myrskybongari pyytää töistä vapaata, jos säämallit ennustavat rytinää

Kotimaa

Jari Ylioja metsästää jättirakeita Yhdysvalloissa ja ajoi kesälomallaan ukkosten perässä 11 000 kilometriä – m

Pohjoiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuisena

Myrskybongaus

Kuvauspaikkoja

Harrastaminen

Ylioja

Ukkoset

Wynnewoodin