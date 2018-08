Kotimaa

Väsymys ja vireys­tilan lasku heikentävät linja-auton kuljettajan työkykyä – joka viides kärsii uniapneasta

Ikääntyvällä

Kuopiossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattiliikenteen

Linja-autokuljettajia

Kuljettajan