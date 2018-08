Kotimaa

S-ryhmä vetää pois kaksi sillimerkkiä, koska niissä saattaa olla lasia

SOK eli S-ryhmä

Sillit

vetää myynnistä kaksi sillimerkkiä. Takaisinvetojen syynä on tuotantolinjastolla rikkoutunut lasipurkki, minkä vuoksi tuotteisiin on saattanut joutua lasia, SOK sanoo tiedotteessaan.Varatoimenpiteenä kaikki samalla linjastolla valmistetut tuote-erät vedetään pois markkinoilta.ovat 580 gramman purkissa myytävä Rainbow Sipulisilli ja 275 gramman purkissa myytävä Rainbow Matjesilli.Sipulisillin osalta vedetään takaisin kaikki erät, matjesillistä ainoastaan erä, jonka parasta ennen -päiväys on 14.4.2019.SOK pyytää kuluttajia lopettamaan kyseisten tuote-erien käytön ja hävittämään tuotteet. Se kertoo myös hyvittävänsä ostokset.