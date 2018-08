Kymmenet espanjalaiset saapuivat Paloheinään sauvakävelemään – lajin suosio hiipuu kotimaassa, mutta kasvaa maailmalla

Kotimaa

Kymmenet espanjalaiset saapuivat Paloheinään sauvakävelemään – lajin suosio hiipuu kotimaassa, mutta kasvaa ma

Reipashenkinen

Espanjalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveys

Suomi

Ensimmäinen

Innostus

Kuvakooste: Näin sauvakävely valloitti Suomen