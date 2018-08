Kotimaa

Yllätystarkastus paljasti kiellettyjä häkkisänkyjä kehitysvammaisten asumisyksiköissä Pohjois-Karjalassa

Tarkastuskäynti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkastuskäynnillä

Honkalampikeskus

Eduskunnan