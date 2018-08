Kotimaa

Panimoliitto: Keskiolutta myydään yhä eniten, vahvempien juomien myynnissä ei suurta kasvua

Suomessa

Helteinen

Uudesta

myytiin 388 miljoonaa litraa olutta, siideriä, lonkeroita, virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä tämän vuoden tammi–kesäkuussa, Panimoliitto kertoo tiedotteessaan.Panimojuomien kokonaismyynti kasvoi 12,2 miljoonaa litraa eli 3,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Luvut perustuvat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten myyntitilastoihin.Tilastoissa ei ole mukana liiton ulkopuolisten toimijoiden lukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia.toukokuu vauhditti tiedotteen mukaan erityisesti kivennäisvesien ja virvoitusjuomien myyntiä. Näiden yhteenlaskettu myynti kasvoi viime vuoden tammi–kesäkuuhun verrattuna 11,5 miljoonalla litralla eli 7,4 prosentilla.Alkoholijuomista vain lonkeroiden myynti kasvoi. Lonkeroa myytiin tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteensä 25 miljoonaa litraa. Se on 7,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.Samaan aikaan oluen ja siiderin myynnit laskivat. Oluen, lonkeron ja siiderin yhteenlaskettu kasvu oli vain 0,3 prosenttia.alkoholilaista huolimatta oluen myynti on jatkanut laskuaan. Alkoholilain voimaantulon jälkeen keskiolut on yhä myydyin olut. Panimoliiton jäsenyritysten keskioluen myynnin osuus tämän vuoden tammi–kesäkuussa oli 88,3 prosenttia. Viime vuonna lukema oli vielä 94,4 prosenttia.Vahvojen oluiden myynti on kasvanut uuden alkoholilain myötä jonkin verran. Yli 4,7 prosenttisten alkoholijuomien myynnin osuus oli tammi–kesäkuussa 9,8 prosenttia. Viime vuonna luku oli 3,9 prosenttia.