Perussuomalaiset ja uusnatsit kulkivat yhdessä Turun puukotusten vuosipäivänä – Tutkijan mukaan puolueella on ”hyvin korkea kynnys puuttua” jäsentensä yhteyksiin

Kotimaa

Perussuomalaiset ja uusnatsit kulkivat yhdessä Turun puukotusten vuosipäivänä – Tutkijan mukaan puolueella on

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaidan

Kulkueen järjestäjällä yhteyksiä Soldiers of Odiniin

Kukkavirta-kulkueen

18. elokuuta Turussa vietettiin vuoden takaisen terroriteon vuosipäivää.Kaupungin keskustaan kerääntyi satoja ihmisiä kolmeen mielenilmaukseen: uusnatsien Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) Eläköön Vastarinta! -marssiin, Ei natseja Turkuun -vastamielenosoitukseen ja Kansallismielisten liittouman 188-Kukkavirta -kulkueeseen.Jälkimmäisessä oli mukana useita perussuomalaisia. Heidän osallistumisensa ja sen saama vähäinen julkisuus herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa.Tampereen perussuomalaisten rahastonhoitaja Seikku Kaita https://www.hs.fi/haku/?query=seikku+kaita osallistui Kansallismielisten liittouman kulkueen järjestelyihin, ja tilaisuuden puhujana oli Kaustisen perussuomalaisten hallituksessa istuva Mauri Peltokangas https://www.hs.fi/haku/?query=mauri+peltokangas Perussuomalaisten tamperelainen kaupunginvaltuutettu Heikki Luoto https://www.hs.fi/haku/?query=heikki+luoto osallistui Kukkavirta-kulkueeseen, ja sen etenemistä seurasivat kansanedustaja Kike Elomaa https://www.hs.fi/haku/?query=kike+elomaa sekä Turun perussuomalaisten hallituksen jäsen Jyrki Ålund. https://www.hs.fi/haku/?query=jyrki+alund. ”Seisoin siinä kadun reunassa, en ollut marssimassa. Siinä oli marssijoita joka lähtöön”, Elomaa sanoo.mukaan kulkue oli kaikille avoin muistotilaisuus.Siihen otti osaa myös lukuisia uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä, joiden oma marssi oli päättynyt juuri ennen kulkueen alkamista. PVL:n marssin yhteydessä tehtiin sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja videoiden mukaan natsitervehdyksiä.Tampereen käräjäoikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi viime vuoden lopussa. Asiaa käsitellään parhaillaan Turun hovioikeudessa, jossa Suojelupoliisin erikoistutkija arvioi https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005806076.html PVL:n olevan luonteeltaan vallankumouksellinen ja militantti ääriliike. Sen visiossa valtiojärjestyksen muutos tapahtuu tarvittaessa väkivaltaisen vallankumouksen kautta.Perussuomalaisaktiivit osallistuivat siis samaan mielenilmaukseen kuin tämän järjestön jäsenet.järjestäjällä, Kansallismielisten liittoumalla, on äärioikeistolaista taustaa.Se on perustettu reilu vuosi sitten kansallismielisten ihmisten ja järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Liittouman tiedotuksesta vastaa Tampereen perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, sittemmin puolueesta erotettu ja sakkotuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta saanut Terhi Kiemunki https://www.hs.fi/haku/?query=terhi+kiemunki ”Se [Kansallismielisten liittouma] on vielä sillä lailla alkutekijöissään”, Kiemunki sanoo.

Perussuomalaiset eivät tuomitse kulkueeseen osallistumista

Perussuomalaiset

Puolueen

Hän ei tarkemmin kerro, minkälaisia taustoja Kukkavirta-tapahtuman järjestäjillä tai Kansallismielisten liittouman aktiiveilla on. Hän kuitenkin kiistää, että kulkueen järjestelyihin olisi osallistunut uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä.”Minulla ei ole valtuuksia puhua näiden henkilöiden puolesta. En ala heitä nimeämään.”Peltokangas painottaa, että hän oli tilaisuudessa ainoastaan puhujana, ei järjestäjänä. Hän ei halunnut kommentoida asiaa sen enempää, koska Peltokankaan mukaan Helsingin Sanomat on ”täyttä propagandaa”.Peltokankaan julkisen, yli 11 000 seuraajan Facebook-sivun mukaan perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri on asettanut hänet eduskuntavaaliehdokkaaksi. Peltokangas on julkaissut useita maahanmuuttoa käsitteleviä blogikirjoituksia esimerkiksi kansallismielisellä kansalainen.fi-sivustolla.Kansallismielisten liittouman Youtube-videon perusteella verkostossa on mukana ainakin katupartioliike Soldiers of Odinin (SOO) jäseniä. Vuosi sitten julkaistussa videossa kerrotaan, että liittouman alullepanija on SOO-aktiivi Mika Ranta https://www.hs.fi/haku/?query=mika+ranta , joka tuomittiin toukokuussa 2016 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002901855.html vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä ja pahoinpitelystä. Hän on kertonut HS:lle https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005230977.html olevansa kansallissosialisti.Suomalaista äärioikeistoa tutkineen Jyväskylän yliopiston tutkimuskoordinaattorin Tommi Kotosen https://www.hs.fi/haku/?query=tommi+kotosen mukaan Kansallismielisten liittouman tähänastista toimintaa yhdistää islam-vastaisuus.”He ovat sanoneet omasta ideologiastaan kovin vähän, mutta siinä on taustalla sellaisia toimijoita, joita voi selkeästi luokitella kuuluvaksi äärioikeistoon.”ovat antaneet Turun PVL:n marssille ja Kansallismielisten liittouman kulkueelle hyväksyntänsä. Turun muut valtuustopuolueet ilmaisivat https://www.aamuset.fi/mielipide/4054918/Mielipide+Iskun+vuosipaivaa+ei+saa+kayttaa+hyvaksi+vakivaltaisen+rasismin+levittamisessa paheksuntansa uusnatsijärjestö PVL:n marssia kohtaan ennen vuosipäivää.Sen sijaan perussuomalaiset keskittyivät tuomitsemaan Ei natseja Turkuun -tapahtuman.Puolueen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari https://www.hs.fi/haku/?query=laura+huhtasaari julkaisi Turun terroriteon vuosipäivänä Facebook-sivuillaan videon, jossa kommentoi vuosipäivän tapahtumia.”Jos olisin ollut Turussa, en olisi vastustanut natseja vaan terroristeja”, Huhtasaari sanoi videollaan painokkaasti.Kotonen arvioi, että 188-Kukkavirta-tapahtuma ja sen retoriikka muistuttaa läheisesti itsenäisyyspäivän 612-kulkuetta. Myös itsenäisyyspäivän kulkueeseen on ottanut https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005478922.html osaa PVL:n uusnatseja.”Tapahtuma esitetään hyvin epäpoliittisena ja isänmaallisena”, Kotonen sanoo.Hänen mukaansa tapahtuman järjestäjien voimakasta maahanmuutto- ja islam-vastaisuutta ei haluta alleviivata.”He tarkoituksellisesti puhuvat mieluummin isänmaallisuudesta ja terrorisminvastaisuudesta, jotta saataisiin mahdollisimman paljon ihmisiä liikkeelle.”puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-aho kommentoi vuosipäivän tapahtumia turhautuneena viime viikon maanantaina Twitterissä.”Suomi on varmaan ainoa maa maailmassa, jossa yksikään virallinen taho ei noteeraa terrori-iskun vuosipäivää ja niitä yksityisiä kansalaisia, jotka noteeraavat, kutsutaan natseiksi. Mielenkiintoista verrata esim. Breivikin iskun muistamiseen Norjassa”, Halla-aho kirjoitti.Halla-aho kertoo HS:lle keskustelleensa Peltokankaan kanssa.”Hän kertoi, että hänet oli pyydetty sinne puhumaan.”

Ja se ei ole ongelma?

Tutkija: Kynnys puuttumiseen näyttää nousseen

Kukkavirta-kulkueeseen

Perussuomalaisten