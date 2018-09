Kolme vuotta sitten turvapaikanhakijat saivat Kauhavan veren vapisemaan – pelättyä rikosaaltoa ei tullutkaan, mutta vastaanottokeskus on edelleen monen mielestä väärässä paikassa

Kotimaa

Kolme vuotta sitten turvapaikanhakijat saivat Kauhavan veren vapisemaan – pelättyä rikosaaltoa ei tullutkaan,

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miltä

Keskuksen

Tyytymättömyyttä

Huippuvuonna 2015

Afganistanilainen

Mielialat

Alussa

Tulevaisuus

Toistaiseksi

Kolme